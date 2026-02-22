Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE | zero occasioni nitide ritmi bassi

La partita tra Juventus e Genoa Under 16 si è conclusa senza gol, a causa di un ritmo lento e poche occasioni nitide. I giovani calciatori hanno faticato a creare opportunità davanti alla porta, mantenendo un equilibrio difensivo. La gara, valida per la diciannovesima giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate a controllare il gioco senza sbloccare il risultato. La mancanza di azioni decisive ha lasciato il pubblico senza emozioni.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. 15? Nessuna emozione sin qui, squadre allo studio reciproco 9? Scontro fra Pamé e Scognamillo, resta giù il portiere ospite ma si rialza subito 5? Prima chance per la Juve: Tufaro si sgancia bene ma calcia a lato 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:.