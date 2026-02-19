Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE | metà secondo tempo ritmi bassi

La partita tra Juventus Under 16 e Spezia Under 16 si è conclusa con un punteggio di 6-1. La gara si è svolta in un clima tranquillo, con i bianconeri che hanno dominato fin dai primi minuti. La squadra di casa ha segnato tre reti nel primo tempo, mantenendo il controllo del gioco. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno cercato di reagire, ma hanno trovato un muro difensivo. La partita si avvia verso la conclusione con il risultato ormai deciso.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 6-1: sintesi e moviola. 58? Prova a gestire il possesso la squadra ospite, il traversone di Liguori risulta totalmente sballato 54? Ritmi ora bassi, tanti cambi e interruzioni 48? Pamé non aggancia un bel suggerimento di Fornero 45? Cinque cambi già alla pausa, squadra rivoluzionata visto il risultato FINE PRIMO TEMPO 40? GOL DELLA JUVE- Mazzotta mette al centro forte e teso, Pipitò ben posizionato spinge in rete 38? Poco al termine della prima frazione, i ragazzi di Gridel non intendono abbassare i ritmi 34? PARATONA SU SALVAI- Azione meravigliosa della Juve, Pipitò appoggia di tacco e Salvai calcia all'incrocio.