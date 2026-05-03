Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | Gridel rivoluziona la squadra

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto il Torino con il punteggio di 3-1. La sfida si è svolta oggi, con le formazioni che hanno dato vita a un confronto intenso. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato una rete decisiva che ha rivoluzionato la dinamica del match. Di seguito, la sintesi e i dettagli dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. 60? Esce anche Pipitò, qualche tensione ora in campo 57? Altri cambi per Gridel: fuori Pamé, Samà e Tufaro 49? Gara ora veramente in discesa per i bianconeri, che provano a gestire e colpire al momento giusto 42? GOL...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: Gridel rivoluziona la squadra Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: doppio cambio per Gridel nel finaledi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Leggi anche: Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE: Gridel completa i cambi, squadra titolare completamente cambiata Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook