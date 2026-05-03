Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | Gridel rivoluziona la squadra

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto il Torino con il punteggio di 3-1. La sfida si è svolta oggi, con le formazioni che hanno dato vita a un confronto intenso. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato una rete decisiva che ha rivoluzionato la dinamica del match. Di seguito, la sintesi e i dettagli dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. 60? Esce anche Pipitò, qualche tensione ora in campo 57? Altri cambi per Gridel: fuori Pamé, Samà e Tufaro 49? Gara ora veramente in discesa per i bianconeri, che provano a gestire e colpire al momento giusto 42? GOL...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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