Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE | Gridel completa i cambi squadra titolare completamente cambiata

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 6-1 nel match della diciottesima giornata. La differenza di livello si è vista fin dalle prime battute, con i bianconeri che hanno dominato il gioco e segnato subito. A metà primo tempo, la squadra ha già messo al sicuro il risultato grazie a due gol rapidi. Durante il secondo tempo, l’allenatore ha fatto molti cambi, inserendo nuovi giocatori. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza polemiche. La prossima sfida si avvicina.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 6-1: sintesi e moviola. 48? Pamé non aggancia un bel suggerimento di Fornero 45? Cinque cambi già alla pausa, squadra rivoluzionata visto il risultato FINE PRIMO TEMPO 40? GOL DELLA JUVE- Mazzotta mette al centro forte e teso, Pipitò ben posizionato spinge in rete 38? Poco al termine della prima frazione, i ragazzi di Gridel non intendono abbassare i ritmi 34? PARATONA SU SALVAI- Azione meravigliosa della Juve, Pipitò appoggia di tacco e Salvai calcia all'incrocio.