Juventus Torino Under 16 2-1 LIVE | Pipitò raddoppia assist di Mazzotta

Nel match valido per gli ottavi di finale del campionato under 16, la Juventus ha battuto il Torino con il punteggio di 2-1. Pipitò ha segnato il suo secondo gol, mentre Mazzotta ha fornito l'assist che ha portato al primo gol. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive, con alcune occasioni per entrambe le parti. Di seguito, la cronaca dettagliata e il tabellino dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 2-1: sintesi e moviola. 35? RADDOPPIO JUVE- Mazzotta sgasa sulla destra, palla dietro per l’accorrente Pipitò che col sinistro insacca là dove Pellicanò non può arrivare: gran gol! 32? CHANCE TUFARO – Pipitò stoppa di petto ma cade, Tufaro raccoglie, sposta e calcia: sinistro che sfiora di un nulla il palo 29? GOL PIPITO’- Si guadagna e batte alla perfezione il calcio di rigore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 2-1 LIVE: Pipitò raddoppia, assist di Mazzotta Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: primo tiro di Pipitòdi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE: steso Pipitò, rigore per i bianconeridi Fabio ZaccariaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook