Torino Juventus Under 16 LIVE | le formazioni del derby Gridel col tridente Pamé Pipitò e Rolando

Oggi si gioca il derby tra le formazioni under 16 di Torino e Juventus, con le squadre pronte a scendere in campo per la sfida valida per gli ottavi di finale del campionato 202526. Le formazioni sono state annunciate, con Gridel titolare nel ruolo di portiere e un tridente composto da Pamé, Pipitò e Rolando in attacco. La partita sarà trasmessa in diretta e verrà aggiornata con cronaca, risultati e dettagli sullo svolgimento del match.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Torino Under 16: (4-3-3) Agosto; Pipino, Morra, Piro, Bottone; Castrignano, Tonon, Isoldi; Santagata, Amico, Freguaglia All.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel col tridente Pamé, Pipitò e Rolando Notizie correlate Torino Juventus Under 16 LIVE: le formazioni del derby. Gridel inizia con Pipitò e Salvai alle spalle di Pamédi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di... Juventus Pisa Under 16 LIVE: le formazioni ufficiali. Deniz dal primo minuto con Pamé e Rolandodi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com