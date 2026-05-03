Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE | cambio forzato per Gridel entra Pioli al posto di Mosso

Durante la partita tra Juventus e Torino Under 16, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è verificato un cambio forzato per la Juventus: Gridel ha lasciato il campo e al suo posto è entrato Pioli, sostituendo Mosso. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore del Torino. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sulla moviola dell’incontro.

Muharemovic, svolta in arrivo? Il difensore ha questa priorità per la prossima stagione. Cosa cambia per la Juve Grimaldo Juve, duello con una big di Serie A per l’esterno spagnolo. I bianconeri al momento sono dietro. Gli aggiornamenti Pellegrini alla Juve? La proposta di rinnovo della Roma non lo soddisfa. Ultime Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE: cambio forzato per Gridel, entra Pioli al posto di Mosso Notizie correlate Juventus Parma Under 16 2-0 LIVE: cambio forzato per Gridel, Fornero esce per infortuniodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: doppio cambio per Gridel nel finaledi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook