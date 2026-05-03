Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE | cambio forzato per Gridel entra Pioli al posto di Mosso

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Torino Under 16, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è verificato un cambio forzato per la Juventus: Gridel ha lasciato il campo e al suo posto è entrato Pioli, sostituendo Mosso. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore del Torino. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sulla moviola dell’incontro.

Muharemovic, svolta in arrivo? Il difensore ha questa priorità per la prossima stagione. Cosa cambia per la Juve Grimaldo Juve, duello con una big di Serie A per l’esterno spagnolo. I bianconeri al momento sono dietro. Gli aggiornamenti Pellegrini alla Juve? La proposta di rinnovo della Roma non lo soddisfa. Ultime Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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