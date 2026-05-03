La Juventus sta preparando un piano specifico per il giovane attaccante turco, Kenan Yildiz, in vista delle prossime sfide di Champions League e delle qualificazioni mondiali con la nazionale turca. Il club ha deciso di concentrare le sue strategie sulla gestione del giocatore, che rappresenta una delle risorse più importanti per la squadra in questa fase della stagione. La squadra si avvicina alle ultime partite di alto livello e punta a sfruttare al massimo le potenzialità di Yildiz.

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© Calcionews24.com - Juventus, stretto questo patto con Yildiz tra Champions e Mondiale. Cosa ha in mente il club per il numero 10

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