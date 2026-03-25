Yildiz la speranza di Juventus e Turchia per Champions League e Mondiale L’analisi sul numero 10 bianconero

Il giocatore turco, che veste la maglia di una squadra italiana, è al centro dell’attenzione per le sue prestazioni sia in campo internazionale che con il suo club. È considerato un elemento chiave nelle qualificazioni per la Champions League e le prossime qualificazioni mondiali. Le sue recenti apparizioni e statistiche stanno alimentando aspettative nelle due realtà calcistiche.

Yildiz, la speranza di Juventus e Turchia per Champions League e Mondiale. Ecco l’analisi sul numero 10 della Vecchia Signora. La Juve si gode Kenan Yildiz. Secondo l’analisi di Tuttosport, il giovane talento sta vivendo un momento magico: domani guiderà la sua nazionale nella semifinale playoff contro la Romania. Il commissario tecnico Vincenzo Montella punta tutto su di lui per rincorrere il sogno Mondiale. Accolto in patria come un vero capopopolo, il ragazzo ha dimostrato di saper reggere pressioni enormi, trasformandosi da promessa a leader assoluto in pochissimo tempo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il percorso del fantasista turco è stato fulmineo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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