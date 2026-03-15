Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, Marocchi ha commentato la prestazione di Kenan Yildiz, definendolo il trascinatore della squadra. Ha inoltre sottolineato che il numero 10 bianconero necessita di determinate caratteristiche per esprimersi al meglio. La sua analisi si è concentrata sulla figura del giocatore e sul ruolo che ricopre all’interno della formazione.

Marocchi, dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, ha parlato così della prestazione di Kenan Yildiz ma non solo. Le dichiarazioni. La Juventus torna a sorridere espugnando il Bluenergy Stadium. Una vittoria fondamentale per il morale e per la graduatoria del campionato. A sviscerare i temi tattici e psicologici del match ci ha pensato Giancarlo Marocchi. Negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore ha posto l’accento sulle individualità che hanno deciso la gara, analizzando in modo particolare l’impatto tecnico e la disposizione del reparto avanzato. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE Il ruolo chiave di Yildiz e l’importanza di Boga. Al centro dei complimenti c’è senza dubbio la prestazione di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marocchi posa la lente d’ingrandimento su Yildiz: «È il trascinatore ma ha bisogno di questa cosa». A cosa si è riferito per il numero 10 della Juventus

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