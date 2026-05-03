La Juventus non riesce a portare a casa i tre punti contro l'Hellas Verona, pareggiando 1-1 in casa. La squadra di Luciano Spalletti, che non ha sfruttato il passo falso del Milan, si trova ora con un punto di vantaggio sui rossoneri, ma non riesce a superare il Verona, già retrocesso, nel risultato finale. La gara si conclude con un pareggio che mantiene invariato l’ordine in classifica, con il Milan sempre terzo.

Una volta, occasioni del genere la Vecchia Signora non se le sarebbe lasciate scappare. L’undici di Luciano Spalletti non riesce ad approfittare del pesante stop del Milan ed agganciare i rossoneri al terzo posto, venendo bloccato sull’1-1 da un Verona già retrocesso. I bianconeri partono bene, dominando in lungo e in largo ma senza mai riuscire a creare grosse palle gol. Al 33’ un raro errore di Bremer fornisce un gran pallone agli scaligeri, con lo scozzese Bowie che gonfia la rete. Da quel momento in avanti, la Juve staziona quasi sempre nell’area dei veneti ma bisogna aspettare la ripresa prima che il rientrante Dusan Vlahovic trovi il pareggio su calcio di punizione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juventus sprecona: 1-1 in casa con l’Hellas Verona, Milan sempre terzo

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