Orban si scusa per la rissa con un tifoso dopo Verona-Milan | l'Hellas valuta pesanti sanzioni
Dopo l'incidente avvenuto al termine della partita tra Verona e Milan, l'attaccante dell'Hellas ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa per quanto accaduto. Nel testo, ammette di aver perso il controllo e si assume le responsabilità dell'episodio. L'Hellas Verona sta valutando eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, mentre le autorità sportive stanno esaminando il caso.
L'attaccante dell'Hellas, Orban, ha scritto sui social un messaggio dopo il brutto episodio. "Ho perso il controllo, me ne assumo la responsabilità. Non sono stato all'altezza".🔗 Leggi su Fanpage.it
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