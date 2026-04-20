Orban si scusa per la rissa con un tifoso dopo Verona-Milan | l'Hellas valuta pesanti sanzioni

Dopo l'incidente avvenuto al termine della partita tra Verona e Milan, l'attaccante dell'Hellas ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa per quanto accaduto. Nel testo, ammette di aver perso il controllo e si assume le responsabilità dell'episodio. L'Hellas Verona sta valutando eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, mentre le autorità sportive stanno esaminando il caso.