Serie A oggi Juventus-Hellas Verona – Diretta

Oggi, domenica 3 maggio, si gioca la partita tra la Juventus e l'Hellas Verona allo Stadium, valida per la 35esima giornata di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La Juventus torna in campo dopo le ultime uscite, mentre l'Hellas Verona arriva all'appuntamento con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre nella stagione.

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus volerà a Lecce mentre l'Hellas Verona ospiterà il Como. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it Highlights Primavera 1 2025/26 | Juventus-Hellas Verona 3-1 Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli – Diretta Leggi anche: Juventus-Hellas Verona, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Serie A Enilive 2025/26 | #JuventusVerona: info biglietti Settore Ospiti; Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni. In campo per onorare la maglia. Juventus - Hellas Verona, le formazioni ufficiali. Gialloblu già retrocessi, in attacco spazio a Suslov e BowieI bianconeri in piena corsa Champions ospitano la formazione scaligera rimasta ormai con l'unico obiettivo di evitare l'ultimo posto in classifica ... veronasera.it Alle 18 in Serie A in campo Juventus e Verona: ecco le formazioni ufficialiJuventus ed Hellas Verona si sfidano nella 35esima giornata di Serie A. La partita tra la formazione di Spalletti e quella di Sammarco è in ... firenzeviola.it Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona x.com Juventus Lineup against Hellas Verona Serie A facebook