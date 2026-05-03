L’allenatore della Juventus ha confermato la presenza di Yildiz nella partita contro il Verona, che si giocherà in casa. Ha anche commentato lo 0-0 ottenuto contro il Milan, definendolo un risultato che lascia un senso di insoddisfazione. In vista del match contro il Verona, già retrocesso, Spalletti ha parlato delle condizioni della squadra, tra infortuni e obiettivi europei.

Spalletti tra certezze e rimpianti: “Yildiz ci sarà, lo 0-0 di Milano un buco nello stomaco”. In vista del match casalingo contro un Verona già retrocesso, Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla condizione della Juventus, tra infermeria e ambizioni europee. La notizia più attesa riguarda Kenan Yildiz, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Yildiz contro il Verona ci sarà”

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