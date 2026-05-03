Juventus | Spalletti ripone fiducia in Vlahovic

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato, l’allenatore ha dichiarato di avere piena fiducia nella permanenza di Vlahovic alla Juventus, affermando che l’attaccante serbo non ha intenzioni di lasciare il club. La dichiarazione si inserisce in un contesto di voci di mercato e speculazioni sul futuro dell’attaccante. Spalletti ha anche espresso apprezzamento per il giocatore, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Secondo quanto riportato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato, Luciano Spalletti ha espresso grande fiducia sulla permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus, sottolineando come, a suo avviso, l’attaccante serbo non abbia alcuna intenzione di lasciare il club. Il tecnico bianconero h a spiegato che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti ripone fiducia in Vlahovic Notizie correlate Juventus, lavoro personalizzato per Thuram. Cresce la fiducia per VlahovicÈ stata una giornata di ripresa alla Continassa, quella di ieri, con il gruppo che ha lavorato con Luciano Spalletti a eccezione di due calciatori:... Juventus: Elkann ha fiducia in SpallettiIl giorno dopo la sconfitta 3-2 della Juventus contro l’Inter a San Siro – match segnato dal gol vittoria di Zielinski al 90?, dalla rimonta in dieci... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Quanto guadagna Luciano Spalletti? Lo stipendio dell’allenatore della Juventus. Elkann vende tutto, ma rilancia la Juventus: il significato della fiducia a Spalletti e il mercatoNella lettera agli azionisti di Exor, John Elkann ha avuto parole anche per la Juventus, una delle pochissime realtà della galassia Agnelli/Elkann rimaste fisicamente sul territorio italiano, dopo la ... calciomercato.com Spalletti: Juve è identità, storia del club dà fiducia per il futuroPer il futuro mi dà fiducia la storia della società, i numerosi tifosi che partecipano alle nostre emozioni: la Juve è un'identità, dobbiamo essere bravi noi a far parte di questa identità e far ... ansa.it