Juventus | Elkann ha fiducia in Spalletti

Il giorno dopo la sconfitta 3-2 della Juventus contro l’Inter a San Siro – match segnato dal gol vittoria di Zielinski al 90?, dalla rimonta in dieci uomini e dall’errore arbitrale sul rosso a Pierre Kalulu – John Elkann interviene per spegnere i fuochi e consolidare l’unità interna. Il presidente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Dopo la partita tra Sassuolo e Juventus, si è diffusa la notizia di una telefonata tra John Elkann e Luciano Spalletti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve e ripetuti errori arbitrali: cosa ha detto il presidente Exor; Juve derubata, Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu (e Spalletti che assale l'arbitro); Per John Elkann niente messa alla prova: il Gip di Torino ha respinto la richiesta; La Juventus e Yildiz hanno detto sì: dettagli sul rinnovo e i retroscena dell'accordo.

Inter-Juventus, cosa ha detto Elkann a Spalletti: il retroscena sulla telefonataJuventus, le ore dopo la rabbia di San Siro con l'Inter: la mossa di Elkann tra telefonate ai vertici e scenari per il futuro bianconero, con Spalletti protagonista ... sport.virgilio.it

Juventus, summit Elkann-Spalletti per pianificare il futuro bianconeroJohn Elkann è sempre più vicino alla Juventus e ha avuto modo di gettare le basi anche per il rinnovo di Spalletti ... it.blastingnews.com

Gazzetta - Cosa ha detto Elkann a Gravina: la Juventus lamenta cinque errori clamorosi - facebook.com facebook

(Gds) "Tutta la Juventus dice basta e Elkann chiama Gravina: rimarcati i 5 clamorosi errori arbitrali subiti" ow.ly/GR0C50YglMH x.com