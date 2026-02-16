Juventus | Elkann ha fiducia in Spalletti
Dopo la sconfitta 3-2 contro l’Inter a San Siro, John Elkann ha espresso fiducia in Spalletti, cercando di rassicurare la squadra e i tifosi. La partita è stata decisa all'ultimo minuto da Zielinski, con una rimonta faticosa dei bianconeri nonostante un rosso inesistente che ha complicato le cose. Elkann ha visitato il centro sportivo ieri pomeriggio, parlando con i giocatori e lo staff, per rafforzare il morale e mantenere la coesione interna.
Il giorno dopo la sconfitta 3-2 della Juventus contro l'Inter a San Siro – match segnato dal gol vittoria di Zielinski al 90?, dalla rimonta in dieci uomini e dall'errore arbitrale sul rosso a Pierre Kalulu – John Elkann interviene per spegnere i fuochi e consolidare l'unità interna.
Argomenti discussi: Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve e ripetuti errori arbitrali: cosa ha detto il presidente Exor; Juve derubata, Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu (e Spalletti che assale l'arbitro); Per John Elkann niente messa alla prova: il Gip di Torino ha respinto la richiesta; La Juventus e Yildiz hanno detto sì: dettagli sul rinnovo e i retroscena dell'accordo.
