Jeremie Boga, nuovo attaccante della Juventus, ha dichiarato ai canali ufficiali della Lega Serie A di sentirsi già parte del cuore bianconero, spiegando che Spalletti gli ha chiesto di portare energia e determinazione in campo, mentre ha ammesso di aver rivisto con piacere alcune immagini di Locatelli, suo compagno di squadra.

Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Juventus, Boga già cuore bianconero: «Essere qui è un orgoglio e una benedizione. Ecco cosa mi ha chiesto Spalletti, mentre rivedere Locatelli.» Klinsmann racconta: «In Italia è un calcio essenzialmente negativo. Io sempre interista sfegatato, quella volta che Ernesto Pellegrini mi disse ‘Non è un comportamento da professionista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, Boga già cuore bianconero: «Essere qui è un orgoglio e una benedizione. Ecco cosa mi ha chiesto Spalletti, mentre rivedere Locatelli…»

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Da Boga già segnali incoraggianti: può essere un'arma per la Juventus; Boga convince tutti alla Juventus: Spalletti studia il cambio di ruolo; Boga alla Juventus, il vice Yildiz per Spalletti arriva dal Nizza: cifre e formula dell'operazione; Juventus, Boga: Essere qui è un orgoglio e una benedizione.

Boga già pazzo della Juve: «Per me significa moltissimo essere qui». Le parole dell’esterno arrivato a gennaio dal Nizza alla Lega Serie ABoga già pazzo della Juve: «Per me significa moltissimo essere qui». Le parole dell’esterno arrivato a gennaio dal Nizza alla Lega Serie A Il nuovo acquisto della Juventus Jeremie Boga è intervenuto a ... juventusnews24.com

Pagina 2 | Boga, sorpresa nella scatola Juve di Spalletti che già pensa a nuove soluzioni: non solo vice-YildizBuon impatto da subentrante, ora il francese si candida da titolare: l'allenatore cerca la soluzione tattica giusta per schierarlo in campo con il talento turco ... tuttosport.com

Jeremie Boga sta rapidamente conquistando attenzione alla Juventus dopo un avvio di stagione difficile a Nizza #boga #juventus #avvio #stagione - facebook.com facebook

Primo allenamento alla #Juventus per #Boga e #Holm. x.com