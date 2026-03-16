Spalletti non ne può più è la prima cessione della Juventus

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha deciso di cedere un giocatore della Juventus, rendendo ufficiale la prima cessione della squadra in questa sessione di mercato. La scelta è stata comunicata e non ci sono più dubbi sulla partenza del calciatore. La vittoria contro l’Udinese e il risultato della Roma contro il Como hanno ridato fiducia alla squadra nel percorso verso la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti! Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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