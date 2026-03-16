Spalletti non ne può più è la prima cessione della Juventus

Luciano Spalletti ha deciso di cedere un giocatore della Juventus, rendendo ufficiale la prima cessione della squadra in questa sessione di mercato. La scelta è stata comunicata e non ci sono più dubbi sulla partenza del calciatore. La vittoria contro l’Udinese e il risultato della Roma contro il Como hanno ridato fiducia alla squadra nel percorso verso la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti! Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti non ne può più, è la prima cessione della Juventus Articoli correlati Spalletti non ne può più e fa fuori un Big: decisione irrevocabileTutto pronto per l’anticipo della 19esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Juventus: le ultimissime dalla Continassa. Juventus-Pisa, il pronostico: Spalletti ora non può più sbagliareI bianconeri non vincono in campionato dall'1 febbraio scorso e sono a quattro punti dalla Roma: per il tecnico inizia lo sprint finale Non c'è più... Spalletti, il primo abbraccio dei tifosi della Juventus Tutto quello che riguarda Spalletti non ne può più è la prima... Temi più discussi: Juve, 4 gol: il regalo più bello per Spalletti; Udinese-Juventus 0-1, Spalletti: Boga mi ha sorpreso. Yildiz punta? Non è il suo ruolo ideale; Spalletti: Ho già parlato con la società del mio futuro. Vlahovic non è ancora a disposizione; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio. Stai sereno, Spalletti tra retroscena e rinnovo Juve: l'ultimo indizio su quando firmaLa vittoria di Udine ha fatto felice Luciano che ora si prepara al saccheggio della Continassa: prima del Genoa i giocatori che gireranno il mondo saranno tantissimi ... tuttosport.com Juventus, Spalletti gela Marocchi in diretta tv: Se dà retta a te non gioca piùSpalletti dopo Udinese-Juve difende Cambiaso, promuove Boga e critica l’annullamento del gol di Conceição. Botta e risposta con Giancarlo Marocchi durante il collegamento a Sky Sport. sport.virgilio.it Spalletti coccola Conceicao Il tecnico lo ha preso da parte dopo la rete annullata a Udine Il retroscena nel primo commento x.com Spalletti coccola Conceicao Il tecnico lo ha preso da parte dopo la rete annullata a Udine Il retroscena nel primo commento - facebook.com facebook