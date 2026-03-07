Juventus | il mercato estivo si avvicina

La Juventus ha messo Michael Kayode tra i principali obiettivi per il mercato estivo 2026. Il terzino destro italiano, attualmente in forza al Brentford, è la prima scelta per rinforzare la fascia destra. Matteo Ottolini, responsabile scouting, monitora da diversi mesi le sue prestazioni con attenzione costante. La società sta valutando le possibili mosse per portarlo in squadra.

La Juventus ha inserito Michael Kayode in cima alla lista per il mercato estivo 2026: il terzino destro italiano del Brentford è considerato l'opzione prioritaria per rinforzare la fascia destra, con Matteo Ottolini (responsabile scouting) che lo segue con attenzione costante da mesi. Kayode, 21 anni (classe 2004), sta vivendo

