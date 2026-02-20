Juventus | verso il mercato estivo

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray nei playoff di Champions League, che ha portato a una svolta nel mercato estivo. La dirigenza, con Damien Comolli come amministratore delegato e Marco Ottolini come direttore sportivo, sta già cercando nuovi giocatori per rafforzare la squadra. I dirigenti hanno già fissato alcuni obiettivi chiave e si preparano a fare mosse importanti nelle prossime settimane. La squadra si aspetta un’estate intensa per cambiare il volto della rosa in vista della prossima stagione.