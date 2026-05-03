Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE | squadre a riposo dopo la prima frazione bianconeri avanti con Pagnucco

La Juventus Next Gen sta affrontando il Vis Pesaro nel primo turno dei playoff di Serie C 202526. Dopo la prima frazione di gioco, le squadre sono a riposo con la Juventus avanti di un gol. Il goal è stato segnato da Pagnucco. La cronaca del match, il tabellino e le azioni più importanti sono disponibili per seguire l’andamento della partita.

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