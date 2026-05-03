Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-2 LIVE | Nicastro pareggia i conti ancora battuto Mangiapoco

Nella partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha affrontato il Vis Pesaro, terminata con un punteggio di 2-2. Nicastro ha segnato il gol che ha portato il risultato in parità, mentre Mangiapoco è risultato ancora battuto. La cronaca della sfida e i dettagli della moviola sono disponibili nel resoconto completo.

Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli Kone Juve, Carnevali svela il futuro del giocatore: «Abbiamo richieste dall’estero. Noi dobbiamo pensare alla migliore soluzione per lui» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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