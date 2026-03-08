Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE | Guerra ancora vicino al pareggio!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, si è conclusa con un risultato di 1-2. La sfida si è giocata durante la 31ª giornata di Serie C 202526. La cronaca ha evidenziato come la Juventus Next Gen sia rimasta vicina al pareggio fino alla fine, con un gol che ha tenuto vivo il risultato. La partita è stata trasmessa in diretta e sono state fornite sintesi, moviola e tabellino.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2: sintesi e moviola. 67? Cambio Juve – Dentro Oboavwoduo per Gunduz. 66? Occasione Guerra – Pallone in area scodellato bene da Savio per la testa di Guerra: girata perfetta sul primo palo, vola Pozzi e con l'ausilio del palo compie il miracolo.