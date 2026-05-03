Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-1 LIVE | Nicastro accorcia le distanze

Nella partita di playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, il risultato finale è stato di 2-1 in favore della Juventus Next Gen. Nicastro ha segnato un gol per la Vis Pesaro, riducendo le distanze. La sfida si è svolta nel primo turno dei playoff della stagione 202526. Sono state fornite sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell'incontro.

di Luca Fioretti Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno dei playoff di Serie C 202526. La Juventus Next Gen scende in campo questa sera contro la Vis Pesaro per il primo turno dei playoff di Serie C 2025-26. I bianconeri hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-1: sintesi e moviola. 53? Nicastro accorcia le distanze – Colpo di testa a battere Mangiapoco, si rimette in partita la Vis Pesaro 48? RADDOPPIA LA JUVE – Super gol di Faticanti, che lascia partire dai 25 metri una conclusione imparabile! 46? Inizio...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 2-1 LIVE: Nicastro accorcia le distanze Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: le formazioni ufficialidi Luca FiorettiJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno dei playoff... Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro. Next Gen-Vis Pesaro, diretta Juve: risultato in tempo reale. Si sblocca il matchInizia la post season di Serie C. La Juventus Next Gen, che ha chiuso il girone B al quinto posto con 53 punti, dà il via al suo percorso nei playoff. Di fronte per i bianconeri la Vis Pesaro, che ha ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla e StelloneTutto pronto al Stadio Giuseppe Moccagatta per il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla conferma il ... tuttojuve.com Le giovanili juventine Gli ultimi Yildiz, Soulé e Huijsen, cioè i talentiti sbocciati nella Juventus Next Gen. Ma che dire di quelli prima Li avete riconosciuti - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #VisPesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla x.com