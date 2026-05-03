Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE | inizia la ripresa bianconeri in gestione

La partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro è ripresa con i bianconeri in controllo della gestione. La sfida, valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della Juventus Next Gen. La cronaca si concentra sui momenti principali della ripresa, con aggiornamenti sulla gestione del gioco da parte della squadra di casa e le azioni più significative.

di Luca Fioretti Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno dei playoff di Serie C 202526. La Juventus Next Gen scende in campo questa sera contro la Vis Pesaro per il primo turno dei playoff di Serie C 2025-26. I bianconeri hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Al via la ripresa al Moccagatta FINE PRIMO TEMPO – Squadre a riposo, decide fin qui il gol di Pagnucco 45? Recupero – Concesso un minuto di recupero 38? La Vis Pesaro alza il pressing – Gli ospiti ora...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE: inizia la ripresa, bianconeri in gestione Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-1 LIVE: doccia gelata di Pucciarelli, bianconeri sottodi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione, bianconeri avanti con PagnuccoSenesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro. Next Gen-Vis Pesaro, diretta Juve: risultato in tempo reale. Si sblocca il matchInizia la post season di Serie C. La Juventus Next Gen, che ha chiuso il girone B al quinto posto con 53 punti, dà il via al suo percorso nei playoff. Di fronte per i bianconeri la Vis Pesaro, che ha ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla e StelloneTutto pronto al Stadio Giuseppe Moccagatta per il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla conferma il ... tuttojuve.com Le giovanili juventine Gli ultimi Yildiz, Soulé e Huijsen, cioè i talentiti sbocciati nella Juventus Next Gen. Ma che dire di quelli prima Li avete riconosciuti - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #VisPesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla x.com