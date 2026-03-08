Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-1 LIVE | doccia gelata di Pucciarelli bianconeri sotto

Nella 31ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Vis Pesaro si sono sfidate in una partita conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0 grazie a un gol di Pucciarelli. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, cronaca e risultato. La squadra di casa ha subito questa sconfitta, che ha lasciato i tifosi con una sensazione di delusione.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-1: sintesi e moviola. 7? GOL PUCCIARELLI – La Vis Pesaro passa avanti ed è una doccia gelata per la Juventus. Cross dalla sinistra, sponda di testa di Di Renzo per Pucciarelli che in girata battezza l'angolino.