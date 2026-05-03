Juventus | la strategia per rinforzare La Rosa

La società calcistica sta pianificando le mosse per rafforzare la squadra nel mercato estivo, concentrandosi in particolare sull’attacco. L’obiettivo è individuare un nuovo giocatore che possa migliorare le opzioni offensive e aumentare le possibilità di successo. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane, mentre la rosa viene valutata per eventuali interventi mirati.

La Juventus continua a muoversi con decisione in vista del prossimo mercato estivo e, soprattutto per il reparto offensivo, la strategia del club è chiara: rinforzare la rosa con un attaccante in grado di aumentare il livello di competitività e dare più soluzioni in avanti. Tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la strategia per rinforzare La Rosa La Juventus si prepara a rinforzare la rosa per la prossima stagione Notizie correlate Leggi anche: Manchester United punta a due nuovi centrocampisti per rinforzare la rosa quest’estate. Leggi anche: Calciomercato Juve: i 6 obiettivi per rinforzare la rosa. Tutti i nomi condivisi con Spalletti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto; Juventus, perché Vlahovic non ha ancora rinnovato? Il nodo economico, la strategia di Comolli e i 2 club sullo sfondo; Kalulu nel mirino del Manchester United: la Juventus accelera per il rinnovo; La ricarica ultrafast di Electrip arriva allo stadio della Juve. Mercato Juventus, cambia la strategia per Vlahovic: mossa inattesaIl futuro del centravanti serbo è ancora in bilico, ma la dirigenza della Juventus ha pronto un piano per accontentare tutti. sportal.it Juventus, strategie di mercato 2026: tra Champions e scelte decisive per il futuroJuventus, strategie di mercato 2026: tra Champions e scelte decisive per il futuro La Juventus è chiamata a una riflessione profonda in vista della prossima stagione. Il ... tuttojuve.com Nuovo possibile duello fra #Milan e #Juventus. Secondo #Moretto, i rossoneri sono in vantaggio sui bianconeri nella corsa a #Grimaldo. Voi lo prendereste al posto di #Cambiaso Il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni. Ditecelo nei commenti x.com Nuovo possibile duello fra #Milan e #Juventus. Secondo #Moretto, i rossoneri sono in vantaggio sui bianconeri nella corsa a #Grimaldo. Voi lo prendereste al posto di #Cambiaso Il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni. Ditecelo nei commenti L'articol - facebook.com facebook