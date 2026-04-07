Manchester United punta a due nuovi centrocampisti per rinforzare la rosa quest’estate

Il Manchester United ha annunciato l’intenzione di acquistare due centrocampisti durante il mercato estivo. La società sta cercando di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con obiettivi specifici nel reparto di centrocampo. Le trattative sono in corso e si stanno valutando diversi profili prima di finalizzare gli acquisti. Le operazioni fanno parte delle strategie del club per migliorare la squadra e competere a livello internazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United si sta preparando a rinforzare il proprio centrocampo durante la prossima sessione di mercato estivo. Con un nuovo allenatore al timone e un progetto a lungo termine in fase di attuazione, la dirigenza ha avviato un piano per portare a Manchester due nuovi giocatori di qualità, in risposta a una stagione che ha deluso le aspettative dei tifosi. La squadra ha bisogno di un rinnovamento per competere ai massimi livelli, e l’inserimento di nuovi talenti potrebbe fornire la spinta necessaria per migliorare le prestazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manchester United punta a due nuovi centrocampisti per rinforzare la rosa quest’estate. Le cinque cose che il Manchester United deve fare quest’estate2026-03-31 14:14:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Quando Michael Carrick rivarcò... Manchester United punta Kalulu: la Juventus studia il rinnovoLa crescita di Pierre Kalulu, supportata da una gestione tecnica mirata, ha trasformato un talento in una presenza affidabile all’interno della... Temi più discussi: Manchester United News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Manchester United, terremoto Ratcliffe: cessioni per 100 milioni, otto big in uscita; Scheda squadra Manchester United; Un mediano nato attaccante che guarda avanti. Anche col trapianto di capelli: Juve, ecco Ugarte. Manchester United punta a due nuovi centrocampisti per rinforzare la rosa quest’estate.Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United si sta preparando a rinforzare il proprio centrocampo durante la prossima sessione di mercato estivo. Con un nuovo allenatore al timone e un ... napolipiu.com Il Manchester United punta Kees Smit, ma c'è concorrenza per il gioiello dell'AZ AlkmaarIl Manchester United sta monitorando Kees Smit, la sensazionale stella dell'AZ Alkmaar, nel tentativo di risolvere finalmente i suoi annosi problemi a centrocampo, ma deve affrontare la concorrenza di ... calciomercato.com JUVENTUS IN POLE! Manuel Ugarte è pronto a dire addio al Manchester United e, secondo CaughtOffside, i Red Devils sono disposti a cedere il centrocampista uruguaiano per circa 40 milioni di euro Sarebbe un buon colpo per la Juve Che ne pe - facebook.com facebook Il Manchester United 'libera' Ugarte: la #Juve c'è, ma dipende dalla Champions x.com