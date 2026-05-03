Juventus Kolo Muani | il rebus tra Parigi e Torino
Il futuro di Randal Kolo Muani resta al centro di molte voci di mercato, con il suo nome associato a diversi club europei. La trattativa tra le società coinvolte si fa sempre più complessa, mentre le parti interessate cercano di definire i dettagli di un possibile trasferimento. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, senza conferme ufficiali e con continui aggiornamenti provenienti dalle fonti vicine al calciatore e alle squadre coinvolte.
Il rebus Kolo Muani. Il futuro di Randal Kolo Muani si preannuncia come uno dei tormentoni più caldi della prossima estate, con un incastro di mercato che coinvolge tre grandi club europei. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante francese è destinato a lasciare il Tottenham al termine L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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