Il direttore sportivo della squadra francese sta cercando di cedere l’attaccante che attualmente gioca in prestito al Tottenham, mentre la Juventus lavora per ottenere l’attaccante canadese, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain. Le trattative tra le due società sono in corso, con particolare attenzione alle cifre e alle modalità di cessione di entrambi i calciatori.

David al Psg per Kolo Muani alla Juventus. Giugno è lontano, ma è in primavera che si ragiona sui grandi affari. L’ultima idea arriva dalla Tour Eiffel. Non è ancora una trattativa, però è già più che una suggestione. I campioni d’Europa vogliono risolvere del tutto - e per sempre - la grana Kolo Muani, acquistato per quasi 90 milioni (con i bonus) nel 2023, da tempo considerato fuori dal progetto di Luis Enrique e reduce da un anno e mezzo di prestiti tra i sei mesi in bianconero e l’affitto attuale al Tottenham. Così il ds Luis Campos, a cui non mancano fiuto e creatività, ha rimesso gli occhi su un suo vecchio pallino scovato in Belgio quando era l’uomo mercato del Lilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e Psg al lavoro, i dettagli della trattativa

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