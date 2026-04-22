La situazione di Jonathan David alla Juventus rimane in bilico, con il club che valuta diverse opzioni per il suo futuro. L’allenatore Spalletti sta lavorando per reinserire il calciatore nel progetto tecnico, cercando di sfruttarne le qualità in vista della prossima stagione. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali riguardo a un eventuale ritorno o a una cessione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra incerto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore Luciano Spalletti è disposto a dare una seconda opportunità all’attaccante canadese, osservando da vicino le sue prestazioni durante il pre-stagione estivo. Nonostante l’inizio difficile, con solamente otto gol in 42 presenze nella sua prima stagione a Torino, David ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite. Il suo recente gol contro il Bologna è stato un passo positivo, e ha dimostrato di saper collaborare meglio con la squadra, contribuendo anche in fase difensiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Futuro di David alla Juventus incerto, Spalletti cerca di riproporre il talento canadese.

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