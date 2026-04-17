Juventus futuro incerto per David | decisivo il finale di stagione

La stagione di Jonathan David con la Juventus è caratterizzata da risultati altalenanti. Arrivato a luglio dal Lille, l’attaccante non ha ancora mostrato continuità nelle sue prestazioni, evidenziando una certa difficoltà nel trovare la porta e una mancanza di incisività. La sua presenza in campo, finora, è stata influenzata anche da alcune sfortunate circostanze. Il finale di stagione potrebbe essere decisivo per il suo futuro con la squadra.

La stagione di Jonathan David si sta rivelando piuttosto altalenante. L’attaccante arrivato a luglio dal Lille non ha ancora pienamente convinto nel suo percorso con la Juventus, complici prestazioni discontinue, poca incisività sotto porta e anche una certa dose di sfortuna. I numeri, finora, non sono particolarmente esaltanti: 5 gol e 4 assist in oltre 1000 minuti giocati in Serie A, mentre in Champions League il rendimento è leggermente migliore, con 2 gol e 1 assist in 9 partite. Insomma, un bottino complessivamente scarno, che evidenzia alcune difficoltà sotto porta, oltre alle diverse occasioni mancate nel corso della stagione. Nonostante questo, il canadese ha espresso soddisfazione per la sua esperienza a Torino, sottolineando come si trovi bene nell’ambiente bianconero e apprezzi la qualità del gruppo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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