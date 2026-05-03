Il nome di Jonathan David, attaccante canadese attualmente in forza a una squadra europea, è stato al centro di recenti discussioni di mercato. Secondo alcune fonti, il club turco Fenerbahçe avrebbe messo nel mirino il giocatore, alimentando voci su un possibile trasferimento. La situazione ha creato attenzione anche in Italia, dove si parla di un possibile interesse della Juventus, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Caso Jonathan David: sirene estere per l’attaccante canadese. Il futuro di Jonathan David alla Juventus è improvvisamente diventato un rebus. Nonostante l’investimento importante e le aspettative riposte sul classe 2000, le strade tra l’attaccante e il club bianconero potrebbero dividersi già nella prossima finestra di mercato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Fenerbahce mette David nel mirino

Notizie correlate

Juventus, il Liverpool mette nel mirino ConceicaoConceicao nel mirino del Liverpool per sostituire Salah Il Liverpool sta già pianificando il futuro dopo l’addio annunciato di Mohamed Salah a fine...

Juventus, il Besiktas mette nel mirino ZhegrovaJuventus, rebus Zhegrova: tra le sirene turche e la voglia di restare in bianconero.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Juve, Galatasaray e Fenerbahçe bussano per Jonathan David; Como e Napoli non vanno oltre lo 0 a 0: ridono Inter, Juve e Roma; Mateta, indizio social a San Siro dell'agente: Juventus e Milan pensano al colpo estivo; Senesi, la Juventus rischia la beffa: il Liverpool piomba sul difensore.

La Juventus abbandona En-Nesyri? Tedesco lo mette sul mercato: Cerchiamo un attaccanteDomenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce che ha pareggiato per uno a uno contro il Goztepe ieri sera, ha parlato al termine della gara della questione relativa a Youssef En-Nesyri, oggetto del ... tuttomercatoweb.com

Juventus, per Openda spunta il Fenerbahce: Tedesco lo vuole, primi sondaggiLa Juventus studia le cessioni per la prossima estate e tra i nomi in cima alla lista c'è anche Lois Openda. Non è scattato il feeling tra i bianconeri e l'attaccante belga, nelle ultime settimane ... calciomercato.com

Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. @Calvarese_ #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi x.com

Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi - facebook.com facebook