juventus il besiktas mette nel mirino zhegrova

Il club turco ha manifestato interesse per Zhegrova, un calciatore della Juventus. La società turca sta valutando un possibile trasferimento, mentre il giocatore sembra ancora legato alla squadra italiana. La Juventus, guidata dall'allenatore Luciano Spalletti, si prepara alla fase conclusiva della stagione, con il nome di Zhegrova che continua a essere al centro delle attenzioni di diversi club.

Juventus, rebus Zhegrova: tra le sirene turche e la voglia di restare in bianconero. Mentre la Juventus di Luciano Spalletti corre verso un finale di stagione infuocato, il mercato inizia a scaldarsi attorno a uno dei nomi più discussi della rosa: Edon Zhegrova. Nelle ultime ore, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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