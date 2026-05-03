Juventus i rinforzi arrivano da Manchester | Bernardo Silva e Ugarte

La Juventus sarebbe interessata a rinforzare la rosa con due giocatori provenienti dal Manchester. Secondo alcune fonti, i nomi più caldi sono quelli di Bernardo Silva e Manuel Ugarte, entrambi attualmente in forza a squadre inglesi. La trattativa sembra in fase di sviluppo, anche se non sono ancora stati confermati dettagli ufficiali o accordi definitivi. La società bianconera sta valutando gli investimenti per rafforzare il team in vista della prossima stagione.

“Manchester by Juventus”: i rinforzi otrebbero arrivare dal Nord- Est dell’Inghilterra, con Bernardo Silva e Manuel Ugarte come primi nomi. Luciano si muove: missione portoghese per portare Bernardo Silva alla Juventus. Il calciomercato della Juventus entra in una fase elettrizzante con l’irruzione decisa di Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i rinforzi arrivano da Manchester: Bernardo Silva e Ugarte Notizie correlate Juventus, non solo Bernardo Silva: Mendes propone Ugarte alla JuveMentre la Juventus sta trattando con Jorge Mendes per l’approdo di Bernardo Silva, il potente procuratore portoghese propone anche Ugarte dal... Bernardo Silva Juventus, il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester City. Cosa filtra sulla sua prossima destinazionedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, il calciatore lusitano ha deciso di lasciare il Manchester City in estate. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Di Natale: Giocherei le ultime 4 giornate di Serie A nella Juve. Con 3 rinforzi è da scudetto; Calciomercato Juventus accelerata in difesa | Ordónez osservato speciale. Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com Bernardo Silva, nessuna novità: il portoghese valuta le offerteNon ci sarebbero, al momento, novità significative sul futuro professionale di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese, in scadenza di contratto il prossimo ... tuttojuve.com "Bernardo Silva al Barcellona", il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo - facebook.com facebook #BernardoSilva #Juve Il #Galatasaray balza in pole position x.com