Convocati Juve per il Bologna | la decisione di Spalletti su Yildiz Thuram e Kelly La lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadium

La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Bologna, che si giocherà all’Allianz Stadium. Tra i giocatori presenti ci sono Yildiz, Kelly e Thuram, mentre Vlahovic e Perin non sono stati inseriti nella lista. La decisione di Spalletti di convocare alcuni calciatori e di escluderne altri sarà visibile durante la partita.

di Francesco Spagnolo Convocati Juve per il Bologna: presenti Yildiz, Kelly e Thuram mentre restano out Vlahovic e Perin. La lista ufficiale di Spalletti. A poche ore dalla partita contro il Bologna, la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Assenti Vlahovic, Milik, Adzic, Perin e Cabal, recuperano Yildiz, Kelly e Thuram. Torna McKennie dalla squalifica. Presente anche Simone Scaglia, che sale dalla Next Gen. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo l’elenco completo: 2 Holm 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 10 Yildiz 11 Zhegrova 13 Boga 15 Kalulu 16 Di Gregorio 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 30 David 42 Scaglia I giocatori convocati per #JuveBologna? Powered by @WhiteBit pic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Bologna: la decisione di Spalletti su Yildiz, Thuram e Kelly. La lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadium Notizie correlate Convocati Juve per il Napoli: la decisione su McKennie, quattro assenti per il big match dell’Allianz Stadium. La lista ufficiale di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Convocati Juve per l’Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. McKennie e Conceicao regolarmente in lista. L’elenco ufficiale per il Derby d’ItaliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie C | I convocati per Pianese-Juventus Next Gen; Convocati Atalanta-Juve: le assenze e lo squalificato. Spalletti pesca dalla Primavera; Juve, i convocati di Spalletti per l'Atalanta: out Vlahovic e altri quattro; I convocati per Juventus-Bologna. I convocati: 5 giocatori assenti. Spalletti punterà sul 4-2-3-1. Thuram e Yildiz recuperati. David favorito su Boga14:43 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Bologna, all'appello mancano Perin, Vlahovic, Adzic, Cabal e Milik: ... tuttojuve.com Convocati Bologna per la Juventus: la lista di Italiano per il match in programma domani sera allo StadiumConvocati Bologna per la Juventus: la lista completa e definitiva di Italiano per la partita di campionato in programma domani sera allo Stadium ... juventusnews24.com Convocati #Bologna per la #Juve La lista dei rossoblu facebook Convocati #Bologna per la #Juve La lista dei rossoblu x.com