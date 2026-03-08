Bologna - Hellas Verona formazioni ufficiali | Bowie e Orban in attacco

Alle ventottesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona affronta il Bologna in trasferta al Dall'Ara. Nelle formazioni ufficiali sono stati schierati Bowie e Orban in attacco, mentre la squadra di casa punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre.

Gialloblu a un bivio. Un'impresa al Dall'Ara riaccenderebbe la speranza salvezza e spezzerebbe un digiuno di vittorie che dura da dodici giornate La ventottesima giornata di Serie A Enilive mette l'Hellas Verona di fronte a una trasferta complicata, con la sfida odierna al Dall'Ara contro un Bologna lanciatissimo. La situazione di classifica per i gialloblù è diventata critica, con l'ultimo posto che impone una reazione immediata dopo una serie di tre sconfitte consecutive. La vittoria manca ormai dal lontano 14 dicembre, quando gli scaligeri riuscirono a imporsi sulla Fiorentina, e da quel momento sono arrivati soltanto tre pareggi e nove insuccessi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Hellas Verona - Napoli, le formazioni ufficiali. In attacco Sammarco sceglie la coppia Bowie-SarrAllo stadio “Bentegodi” di Verona si affrontano alle ore 18 Hellas Verona e Napoli per la 27esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti in attaccoTra pochi minuti comincerà la gara tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 che si giocherà al 'Sinergy...

CASTRO e ORSO SHOW, ITALIANO torna a vincere: Verona-Bologna 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Bologna-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Castro dal 1' con Odgaard, torna OrbanAllo stadio Dall'Ara alle ore 15 si gioca Bologna-Hellas Verona, sfida valida per il 28° turno di Serie A. Di seguito le due formazioni ufficiali. tuttomercatoweb.com

Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni. Assenze pesanti per i gialloblu, ma Sammarco non si arrendeDomenica sfida complicata al Dall’Ara. Il tecnico del Verona guarda ai buoni segnali visti col Napoli e rilancia la lotta salvezza: «Se c’è una fiammella accesa vogliamo rinvigorirla» ... veronasera.it

MATCHDAY Hellas Verona, ore 11 Primavera Tv x.com

Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Hellas Verona! “Stiamo pensando solo al Verona, vogliamo continuare a far punti in campionato e migliorare la nostra classifica. Domani sarà una partita importante per entrambe le squadre. La - facebook.com facebook