Juventus-Hellas Verona Gagliardini travolge David | fallo era da rosso?

Durante la partita tra Juventus e Hellas Verona, giocata all'Allianz Stadium, si è verificato un episodio che ha suscitato proteste. Nel corso del match della 35esima giornata di Serie A, un contrasto tra due giocatori ha portato a un fallo che alcuni commentatori hanno giudicato da rosso diretto. La decisione arbitrale ha generato discussioni tra tifosi e analisti, contribuendo a innescare polemiche sul corretto intervento in campo.

(Adnkronos) – Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri hanno ospitato i gialloblù, già retrocessi, all'Allianz Stadium nella 35esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da una discussa decisione arbitrale. In avvio di partita infatti i bianconeri di Spalletti hanno reclamato un cartellino rosso, e quindi un'espulsione, per Gagliardini, intervenuto a gamba alta su David. Succede tutto al 5'. David controlla male un pallone a centrocampo e favorisce l'intervento di Gagliardini, che va in scivolata ma lasciando la gamba alta. L'attaccante canadese resta a terra dolorante e l'arbitro Ayroldi estrae il cartellino giallo provocando le immediate proteste dei giocatori e della panchina bianconera.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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