Pareggio del Verona nasce da un corner che non c’era Marelli | c’era fallo su Buongiorno

Nel corso della partita, il Verona ha segnato al minuto 65 grazie a un gol nato da un calcio che ha suscitato polemiche. La decisione di convalidare la rete si basa su un episodio in cui Marelli ha segnalato un fallo su Buongiorno, avvenuto durante un'azione da corner che, secondo le immagini, non sembrava esserci. La partita si è conclusa con un pareggio.

Al minuto 65 il Verona sblocca la partita con un gol che fa discutere. La rete nasce da un calcio d'angolo molto controverso: inizialmente anche Luca Marelli sembrava pensare che ci fosse fallo su Buongiorno, ma un rapido check al Var ha confermato la validità della marcatura, punendo la squadra di Antonio Conte, appena ammonito per proteste. Hojlund aveva cercato di spazzare il corner battuto alla sinistra di Meret, ma non ha preso bene la mira. Il pallone è rimbalzato e sulla traiettoria è arrivato Akpa Akpro, tutto solo, che di prima intenzione ha scaraventato la sfera in fondo al sacco.

Per Marelli non c'era il rigore per il Verona: «Prima, c'era un fallo su Buongiorno»
L'ex arbitro su Dazn concorda sul gol annullato a Hojlund, ma non sul rigore assegnato al Verona: «non si tratta di un contatto di gioco tra i due,...

Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza che la tocchi con la mano"
Nel corso della trasmissione Rai "La nuova Ds", l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi relativi al calcio di rigore concesso al Verona...