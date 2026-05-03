Juventus Daffara show in B | opportunità in prima squadra?

Giovanni Daffara si è distinto nelle ultime prestazioni con l’Avellino, suscitando interesse per una possibile chiamata in prima squadra. La sua recente partita contro l’Empoli ha messo in evidenza capacità tecniche e personalità che attirano l’attenzione. La società sta valutando le opportunità future per il portiere, che potrebbe rappresentare una scelta per il reparto tra i più giovani e promettenti del club.

Daffara continua a stupire con l’Avellino. Il futuro della porta bianconera sembra aver trovato un erede designato in Giovanni Daffara, la cui recente prestazione contro l’Empoli ha dissipato ogni dubbio sul suo potenziale tecnico e caratteriale. Nonostante il risultato negativo della squadra, il giovane portiere ha eretto un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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