La Juventus si prepara ad affrontare il Verona in una partita che potrebbe consentire ai bianconeri di allungare a cinque punti di vantaggio sul Como in classifica. La sfida rappresenta un’occasione importante per la squadra di Spalletti, inserita nel calendario di Serie A. La partita si svolge in un momento chiave della stagione e potrebbe avere ripercussioni sulla posizione in classifica del club.

Un’occasione monumentale per la Juventus di Spalletti. Il calendario di Serie A mette davanti alla Juventus un’opportunità che definire “ghiotta” sarebbe riduttivo, come ricorda Goal.com. Questa sera, alle ore 18:00, l’Allianz Stadium farà da cornice alla sfida contro l’ Hellas Verona, una squadra che arriva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, contro il Verona opportunità di andare a +5 sul Como

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