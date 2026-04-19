Nel weekend di campionato, Juventus, Roma e Como hanno raccolto risultati deludenti, aprendo una possibilità importante per la Juventus di avvicinarsi alla zona Champions. La squadra bianconera ha beneficiato di questa occasione, mentre le altre due si sono fermate, riducendo le chance di miglioramento in classifica. Ora, la Juventus si prepara alla prossima partita contro il Bologna, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

Weekend di regali per la Juventus: frenano tutte, ora tocca a Spalletti contro il Bologna. Il destino della corsa Champions sembra aver deciso di vestire il bianconero in questo turno di campionato. Dopo l’inaspettata caduta del Como a Reggio Emilia, i risultati della giornata hanno ulteriormente spianato la L'articolo Juventus, Roma e Como steccano: opportunità enorme per la Juve proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus-Roma 2-1: gol e highlights | Serie A

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Curioso che a pagare sia stata solo la Juventus, no Le plusvalenze necessitano di due attori, ma alla fine ne è sempre perseguito solo uno. x.com