Juve-Lazio Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 20.45 l’Allianz Stadium apre le porte per Juventus-Lazio. La partita si gioca in un clima di attesa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La diretta tv sarà trasmessa da Sky, Dazn o Now, ma ancora non si sa con certezza quale piattaforma offrirà in esclusiva la visione. Il fischio d’inizio sarà affidato a Guida, l’arbitro di Torre Annunziata. La sfida promette emozioni e battaglie sul campo, con le due squadre che cercano punti importanti in campionato.

Punti in palio preziosissimi nella sfida tra Juve e Lazio. All'Allianz Stadium i bianconeri devono riscattare l'esclusione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, mentre i biancocelesti vogliono rimanere in scia al settimo posto dell'Atalanta che tiene in corsa alla possibilità di accedere in Europa con l'eventualmente incremento dei posti in Champions. Il duello fra Spalletti e Sarri non è mai banale, si preannuncia una partita ad alto ritmo e gradevole sul piano del gioco. Fischio d'inizio martedì alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Gara affidata a Guida della sezione di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

