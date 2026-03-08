Juve Pisa Marco Baridon a caldissimo | Le due mosse di Spalletti che hanno cambiato la partita – VIDEO

Durante la partita tra Juventus e Pisa, Marco Baridon ha analizzato le scelte di Spalletti che hanno influenzato il risultato finale. Nel video pubblicato, si evidenziano due mosse del tecnico che sono state decisive per l’andamento dell’incontro. La discussione si concentra sulle decisioni prese durante il match e sul loro impatto sulla sfida.

Juve Pisa, Marco Baridon a caldissimo: «Le due mosse di Spalletti che hanno cambiato la partita». Il commento dall’Allianz Stadium. Nell’ultima puntata di ‘ A caldissimo ‘, Marco Baridon ha analizzato la schiacciante vittoria per 4-0 della Juventus contro il Pisa. Dall’Allianz Stadium, il giornalista ha sottolineato come la squadra di Spalletti sia apparsa “a due facce”: un primo tempo bloccato, figlio della tensione accumulata nell’ultimo periodo, e una ripresa travolgente innescata dalle coraggiose mosse tattiche del tecnico. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) ecisivo l’ingresso di Jérémie Boga per un impalpabile David già all’intervallo, mossa che ha scardinato il muro eretto da Hiljemark. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

