Juve Verona LIVE | terminato il riscaldamento! A breve il fischio d’inizio

È terminato il riscaldamento prima dell'inizio della partita tra la squadra di casa e quella ospite, valida per la 35ª giornata del campionato 202526. Tra pochi minuti inizierà la gara, con le formazioni pronte a scendere in campo. La cronaca seguirà passo passo le azioni, mentre il tabellino e il risultato saranno aggiornati in tempo reale. La partita si gioca in uno stadio pieno di tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Verona 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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