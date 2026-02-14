Inter Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio
L’Inter e la Juventus si preparano a scendere in campo dopo il riscaldamento terminato, pronti a dare il via alla partita che si gioca oggi. Le due squadre sono attente a ogni dettaglio, mentre i tifosi attendono con entusiasmo l’inizio del match. La sfida si svolge alla 25ª giornata di Serie A 202526 e promette emozioni fin dalle prime battute.
di Marco Baridon Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Inter Juve 0-0: risultato e tabellino. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. A disp. Di Gennaro, J. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
L’11 di Cristian Chivu per Inter-Juve: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro facebook
