Roma Juve LIVE | riscaldamento terminato a breve il fischio d’inizio

Le squadre di Roma e Juventus sono appena terminate le operazioni di riscaldamento e tra poco si svolgerà il fischio d’inizio della partita valida per la 27ª giornata di Serie A 202526. Questa gara si gioca allo stadio della capitale e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. Seguiranno aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell’incontro.

di Andrea Bargione Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i giallorossi di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Roma Juve 0-0: risultato e tabellino. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.