Gol Bowie Juve Verona 0-1 | Bremer sbaglia Di Gregorio non perfetto e ospiti in vantaggio – FOTO

La partita tra Juventus e Verona si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0, grazie a un gol di Bowie. Durante il match, Bremer ha commesso un errore difensivo e Di Gregorio non è stato perfetto tra i pali, permettendo agli scaligeri di sbloccare il risultato. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

di Francesco Spagnolo Gol Bowie, gli scaligeri sbloccano il match a sorpresa sfruttando anche una disattenzione difensiva della squadra bianconera. Il racconto. La partita dello Stadium regala un colpo di scena inaspettato che gela i tifosi bianconeri. A sbloccare il match è una fiammata del Verona, che passa avanti grazie a un gol di Bowie. L’attaccante gialloblù è stato bravissimo a farsi trovare pronto nel cuore dell’area di rigore, finalizzando un assist prezioso di Bradaric che ha tagliato fuori l’intero reparto arretrato della Juventus. SEGUI LA DIRETTA DI JUVE VERONA L’azione del Verona è partita da un errore in uscita di Bremer. Da sottolineare anche un Di Gregorio troppo molle nell’opporsi alla conclusione di Bowie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Bowie, Juve Verona 0-1: Bremer sbaglia, Di Gregorio non perfetto e ospiti in vantaggio – FOTO Notizie correlate Juve Verona 0-1 LIVE: Bowie porta in vantaggio gli ospitidi Andrea BargioneJuve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 2025/26... Juve Genoa, la moviola dei giornali: «Massa promosso. Valido il gol di Bremer, ok anche il rigore per gli ospiti»di Luca FiorettiJuve Genoa, la moviola dei giornali: l’analisi degli episodi arbitrali del match tra i bianconeri e i rossoblù per valutare tutte le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Spalletti: La Juventus deve pensare alla Champions, non al quarto posto; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Serie A, Juventus – Verona: pronostico e probabili formazioni. Juventus-Verona 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bowe, Hellas in vantaggioLa diretta live di Juventus-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juve-Verona 0-1 | CLAMOROSO all'Allianz: vantaggio di Bowie! Bremer | OneFootballMINUTO 34 - La Juventus, dopo un primo tempo di grande pressione, va sotto. Leggerezza in impostazione di Bremer e palla alta recuperata dall'Hellas. Cross dentro per Bowie che da rapace colpisce da d ... onefootball.com Verona-Milan, occhio a Bowie: per lui due gol in cinque partite #MilanPress facebook #VeronaMilan, occhio a Bowie: per lui due gol in cinque partite #MilanPress x.com