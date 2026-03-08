Pagelle Bologna Verona Frese e Bowie da sogno! Orsolini delude in casa rossoblù ! I VOTI

Da calcionews24.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Bologna e Verona, i giudizi sui giocatori sono stati pubblicati dopo la 28a giornata di Serie A 202526. Frese e Bowie sono stati i protagonisti con prestazioni considerate da sogno, mentre Orsolini ha deluso le aspettative per il team rossoblù. I voti assegnati ai singoli giocatori riflettono l’andamento del match e le loro performance sul campo.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Moviola Genoa Roma LIVE, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A! Le ultime Moviola Fiorentina Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle bologna verona frese e bowie da sogno orsolini delude in casa rossobl249 i voti
© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Verona, Frese e Bowie da sogno! Orsolini delude in casa rossoblù ! I VOTI

Leggi anche: Bologna-Verona 1-2: Frese e Bowie stendono in rimonta i rossoblù

Pagelle Verona-Bologna 2-3, i voti della sfida: attacco rossoblu in grande spolveroSi è conclusa la sfida tra Verona e Bologna, valida per il recupero della giornata numero 16 di campionato con la vittoria del Bologna sul Verona.

Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Bologna Verona.

Temi più discussi: Lukaku, gol e lacrime: le pagelle di Verona-Napoli; Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e Montipò; Le pagelle di Verona-Napoli: Harroui è ovunque, Hojlund fa reparto da solo; Corriere dello Sport - Verona-Napoli 1-2, le pagelle dei gialloblù.

pagelle bologna verona pagelle bologna verona freseBologna-Verona 1-2 pagelle e tabellino: Frese e Bowie danno nuova speranza ai veneti, Lucumì e Orsolini deludonoSuccesso fondamentale per il Verona, che torna in corsa per la salvezza dopo aver superato in rimonta il Bologna, sotto tono rispetto all'ultimo periodo. msn.com

pagelle bologna verona pagelle bologna verona freseVOTI fantacalcio Bologna-Verona: primo +3 per Bowie! Rowe più di Frese, Castro da 5Voti fantacalcio Bologna Verona 28^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.