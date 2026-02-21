Juve Como i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Le squadre di Juventus e Como sono arrivate all’Allianz Stadium, portando con sé tensione e aspettative. I pullman sono stati accolti da tifosi desiderosi di vedere la partita e da telecamere pronte a catturare ogni movimento. I giocatori si stanno preparando negli spogliatoi, mentre il pubblico si sistema nelle tribune. L’evento sta per cominciare e l’aria è carica di adrenalina prima del calcio d’inizio.

(Marco Baridon inviato allo Stadium) – L'attesa per il fischio d'inizio sta finalmente per terminare e l'atmosfera attorno all'impianto torinese ha raggiunto il suo picco massimo di entusiasmo. Juve Como entra ufficialmente nel vivo con le prime suggestive immagini che giungono direttamente dal piazzale dell'Allianz Stadium, dove i tifosi si sono radunati in gran numero per far sentire il proprio incondizionato supporto. Il momento cruciale del pre-partita si è materializzato quando i possenti mezzi di trasporto delle due formazioni hanno fatto la loro comparsa lungo i viali d'accesso. La #Juventus è arrivata all'Allianz Stadium????